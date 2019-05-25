İKÇÜ'Nün İftar Geleneğine Yoğun İlgi

İftar yemeğine, 2. Ana Jet Üssü Komutanı Tüm.Gen.Rafet Dalkıran, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğ.Gen. Erhan Can, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, Prof. Dr. Dr. İrfan Karadede, Dekanlar, Genel Sekreter Nuretdin Memur, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof.Dr. Ali Gürbüz, öğretim üyeleri, Kutlusan A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, akademik, idari personel ve aileleri katıldı.

Yaklaşık 700 İKÇÜ mensubunun katıldığı iftarda konuşan Prof.Dr. Saffet Köse, orucun sadece aç kalmak değil, aç olanları da hatırlamak olduğunu ifade etti.

Prof.Dr.Köse, "Oruç helalde sabit kalmaktır. Oruç,haramları hiç yapmayacağımızın sözünü vermektir. Oruç sabırdır, irade eğitimidir. Dilerim ki bu ayda tutulan oruçlarımız, yılın tamamında oruçlu gibi yaşatsın. Bu güzel çatı altında bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Hz. Peygamber Efendimiz, "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." der. Bu çerçevede Kutlusan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.Hasan Büyükkutlu'ya,bu güzel organizasyonda yanımızda olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Rektör Prof.Dr. Köse tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilen Hasan Büyükkutlu ise yönetim kurulu,tüm çalışanlar ve iftarda emeği geçenler adına organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

İftar programı İslami İlimler Fakültesinden Öğretim Görevlisi Muhammed Hamza Afacan'nın yaptığı dua ile devam etti.

Kaynak: Bültenler