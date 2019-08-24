Ikea Çin'e 1,3 milyar Euro yatırım yapacak

Dünya mobilyacılık sektörünün en büyük oyuncularından Ikea, Çin'e 10 milyar yuan (1,3 milyar Euro) tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Firma, Çin'in bu muazzam piyasasının potansiyeline güvendiğini belirtti.

İsveçli grubun Çin'deki sözcülerinden biri, Fransız Haber Ajansı AFP'ye Ikea'nın Çin piyasasının keşfini bu ülkede şimdiye değin yaptığı en önemli yıllık yatırımı gerçekleştirerek sürdüreceğini söyledi. Yatırımlar Eylül 2019-Ağustos 2020 muhasebe yılı içinde yapılacak.

Ikea, Çin'deki mağaza sayısına bu yıl içinde altı tane daha ekleyecek. Çin pazarı, Ikea grubu için dünyanın beşinci pazarı konumunda, şirket bu ülkedeki 27 mağazasında dünyadaki toplam satışlarının yüzde 6'sını gerçekleştiriyor.

Ikea sözcüsü, "Ev ekipmanı/eşyası piyasası şu anda sabit bir büyüme içinde. Buna karşın kentleşme, dijitalleşme ve genel olarak harcanabilir gelirin artışı da yaşama ve tüketme biçimlerini değiştiriyor" yorumunu yaptı.