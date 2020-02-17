Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Iker Casillas , İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı için aday olacağını resmen açıkladı. Casillas, sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Evet, seçim kararı açıklandığında RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım. Birlikte, federasyonumuzu dünyanın en iyi futbol seviyesine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

1 MAYIS'TA KARİYERİNİ SONLANDIRMIŞTI

Henüz resmi tarihi açıklanmayan RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı bir şekilde ve büyük bir saygıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten 38 yaşındaki Casillas, "Şeffaf ve adil bir seçimde, 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler." diye yazdı. Real Madrid altyapısından yetişen ve 16 yıl eflatun-beyazlı formayı giydikten sonra 2015 yazında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Casillas, 1 Mayıs 2019'da antrenmanda geçirdiği kalp krizinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

SEÇİM EURO 2020 ÖNCESİ YAPILACAK

Casillas, 167 maç ile İspanya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında ikinci sırada bulunuyor. RFEF'in başkanlığını 17 Mayıs 2018'den bu yana Luis Rubiales yapıyor. Rubiales, 2018 Dünya Kupası'ndan üç gün önce, dönemin milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'yi Real Madrid ile anlaştığı için görevden almasıyla ve milli takımda teknik direktörler Luis Enrique ve Robert Moreno arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelmişti. RFEF'de başkanlık seçiminin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (12 Haziran-12 Temmuz) öncesinde yapılması öngörülüyor.