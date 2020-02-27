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İki adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00İki adet ruhsatsız silah ele geçirildi
'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Komutanlığına bağlı ekipler 'nun Korgan ilçesinde bulunan Belalan köyünden yola çıkan 1 şüpheli şahsın elinde bulunan ruhsatsız silahları satmak için Tokat iline geldiğini öğrendi. Yol üzerinde kontrollere başlayan Jandarma ekipleri Tokat'ın Niksar ilçesinden geçen D-100 karayolunda şahsın aracını durdurdu. Yapılan aramada şahıs ile birlikte; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği belirtildi. - TOKAT

Jandarma, Tokat, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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