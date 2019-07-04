04.07.2019 13:50
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İki aile adliye önünde birbirine girdi...Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada

İki aile adliye önünde birbirine girdi.

İki aile adliye önünde birbirine girdi...Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada
Aralarına arazi anlaşmazlığı olan aileler adliye önünde taş ve sopalar havada uçuştu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis silahla havaya ateş açtı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme sonrası adliyeden çıkan taraflar kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya müdahale eden polisler, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı. Kavganın ortasında kalan bazı kadınlar, çığlık attı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Toplam 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İki aile adliye önünde birbirine girdi...Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada
Kaynak: İHA
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