17.07.2019 23:59
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İki aile arasında arazi kavgası: 17 yaralı

İki aile arasında arazi kavgası: 17 yaralı

Kağızman'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.

Kağızman'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kağızman'a bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar bir birlerine silah, bıçak, sopa ve taşla saldırdı. Kavgada her iki aileden 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan jandarma Kömürlü köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARS
Kaynak: İHA
Kağızman, Jandarma, Kars, 3. Sayfa

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