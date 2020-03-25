İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
25.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:45
Van 'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA