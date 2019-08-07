Haberler» Güncel» Haber

İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

07.08.2019 20:10
İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi 2906 Sokak'ta akraba oldukları belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç. ve R.Ç, tartıştıkları aile üyelerine pompalı tüfekle ateş açtı, olayda 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaya olarak olay mahallinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:29   Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:28   Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den BM'ye Keşmir mektubu
21:28   Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
21:28   USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
21:28   USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
21:27   TIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldü
21:25   Suriye sınırına sevkiyat