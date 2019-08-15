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İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Cinayeti işleyen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

15.08.2019 10:33 İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), Neşet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan kavgada, Neşet K'nin oğlu A.K. (16) tabanca ile ateş etti.

A.K'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği babası Neşet K, ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Göhkan D. yaralandı.

Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet K. kurtarılamadı.

A.K, gözaltına alındı.


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Kaynak: AA

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