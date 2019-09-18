Haberler » Güncel » Haber

İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

18.09.2019 17:30İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Olay, Bozova'ya bağlı kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 aileden 7 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralananlar, ambulanslar ile Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Jandarma soruşturma başlattı.


- Şanlıurfa

Şanlıurfa, Jandarma, Bozova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:28 Muhafız Alayı darbe girişimi davası
20:28 Bakan Kasapoğlu'ndan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu
20:28 Ahilik Haftası
20:28 Spor abdullah avcı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
20:25 Balıkesir Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan hastaneye kaldırılan öğrenciler hakkında açıklama
20:25 İzmir'de 196 kaçak göçmen yakalandı
20:25 Ünal Karaman: "Saygın bir rakibe karşı oynayacağız"