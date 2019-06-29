29.06.2019 10:37
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İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı

İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı

ŞANLIURFA'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karşıyaka Mahallesi'nde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında dün, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin kavga ettiğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü
Kavga anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa , kavga , Güncel

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