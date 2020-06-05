İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadı

İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadıKONYA'nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi'nde 2 aileden 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalledeki camide cuma namazı kılınmadı.

05.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:01
İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadı
KONYA'nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi'nde 2 aileden 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalledeki camide cuma namazı kılınmadı.
Eskiden belde statüsünde olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Beykonak Mahallesi'nde 2 ailedeki 9 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aileler için tedavi ve karantina süreci başlatıldı. Filyasyon ekipleri de ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmek için harekete geçti. Çalışmalar sürerken normalleşme süreci kapsamında ibadete açılmasına uygun görülen Beykonak Camii'nde, bu hafta cuma namazı kılınmadı. İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beykonak, Ilgın, Güncel, Haber

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