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İki ailenin 2 gündür süren kavgasına polisten sosyal mesafe cezası

Denizli'de dün iki aile arasında sokak ortasında yaşanan taşlı, sopalı kavga bugün de devam etti.

16.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:24
İki ailenin 2 gündür süren kavgasına polisten sosyal mesafe cezası

Denizli 'de dün iki aile arasında sokak ortasında yaşanan taşlı, sopalı kavga bugün de devam etti. Taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, bir evin camları atılan taşlarla kırıldı. Polis bu defa kavgaya karışanlara 3 bin 150'şer TL sosyal mesafe cezası kesti.


Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, dün akşam iki aile arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede kavgaya aile üyelerinin de dahil olmasıyla mahalle adeta savaş alanına döndü. Taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayı kontrol altına alarak tedbir amaçlı mahallede güvenlik önlemleri aldı.


Polis ekiplerinin bölgeden ayrılmasıyla iki aile üyeleri bugün tekrar kavgaya başladı. Pompalı tüfekle ateş açılan kavgada bir evin camları kırıldı. Kavgayı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kalabalık grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye yaklaşık 15 polis ekibi, sağlık ekipleri ve çevik kuvvet sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayı kısa sürede kontrol altına alarak kavga eden aile üyelerini evlerinde gönderdi. Kavga eden şahıslar hakkında ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL para cezası uyguladı.


Çevik kuvvet ekipleri nezaretinde polisin bölgedeki bekleyişi bugünde sürüyor. Öte yandan, polis olayda kimin ateş açtığını bulmak için inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, kavga, 3. Sayfa
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