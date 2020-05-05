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İki ailenin bıçaklı kavgasına 2 yaralı

İki ailenin bıçaklı kavgasına 2 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki kişinin arasında çıkan bıçaklı kavgaya, ailelerinde karışmasıyla olay büyüdü.

05.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:11
İki ailenin bıçaklı kavgasına 2 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki kişinin arasında çıkan bıçaklı kavgaya, ailelerinde karışmasıyla olay büyüdü. 2 kişinin bıçaklandığı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün gece Alparslan Mahallesi 5505 Sokak'ta yaşandı. 16 yaşındaki Burhan Ç., iddiaya göre önceden kavgalı olduğu komşusu ve akrabası Hasan T. ile tartıştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Burhan Ç., yanında taşıdığı bıçakla Hasan T.'yi bacağından yaraladı. İki kişinin bıçaklı kavgasına aileleri de karışınca olay büyüdü. Aile üyelerinin birbirlerine saldırdığı olay sırasında Burhan Ç., yanındaki bıçakla Hasan T.'nin kuzeni Yusuf T.'yi de elinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın büyümemesi için mahalleye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Çevik Kuvvet ekipleri tekrar kavga yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İki ailenin bıçaklı kavgasına 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Haber

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