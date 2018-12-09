İki Anneden İki Kimlik Başına Dert Oldu

09 Aralık 2018 Pazar 15:54



09 Aralık 2018 Pazar 15:54

Iğdır'da farklı anneler üzerinden 2 kez nüfusa kaydedilen Mustafa Tokuş, yeniden askere çağrıldı.Halfeli beldesinde yaşayan Tokuş, öz annesi Seyran Kaylar'ın babasıyla resmi nikahı olmadığından, önce üvey annesi Güllü Tokuş üzerine nüfusa kaydedildi, daha sonra babasının yeni evlilik yaptığı diğer eşi İpek Tokuş üzerine bir kez daha nüfusa kaydedildi.Tokuş, babası tarafından 2 kez nüfusa kaydedildiğinden habersiz, yıllarca kendisini büyüten üvey annesi İpek Tokuş üzerine kayıtlı kimliğiyle yaşadı.Aynı kimlikle evlenen ve resmi nikah kıyan, askerliğini yapan Tokuş, 2 yıl önce jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yoklama kaçağı olarak göründüğünü öğrendi.Askerlik şubesine giden Tokuş, yapılan sorguda kendi isminin ve baba isminin aynı, T.C. kimlik numarası ve anne isminin farklı olduğunu gördü.Askere giderken üvey annesi Güllü Tokuş'un ismi yazan kimliğiyle gittiğini fark eden Mustafa Tokuş'a, anne adının İpek Tokuş yazdığı kimliği nedeniyle asker kaçağı olarak göründüğü gerekçesiyle hakkında 26 bin lira para cezası kesildi.AA muhabirine, yakalanıp askere götürülme korkusuyla 2 yıldır evden dışarı çıkmadığını söyleyen 3 çocuk babası Mustafa Tokuş, yıllar önce yapılan bu hatanın düzeltilmesini istedi.Kendisinin, babasının ilk eşi olan Seyran Kaylar'dan doğduğunu anlatan Tokuş, "Asıl annem babamın imam nikahlı eşi Seyran'dır. Sonra da babam üvey annem Güllü ile evlenmiş, öz annemden resmi nikahı olmadığından ilk nüfus cüzdanımı üvey annem Güllü üzerinden çıkarmış. Daha sonra babam annem ve üvey annemden boşanmış ve İpek annemle evlenmiş ve beni bir kez daha üvey annem İpek üzerinden kaydetmiş." dedi.Kendisini üvey annesi İpek'in büyüttüğünü anlatan Tokuş, "Küçükken İpek annemin yanında büyüdüğüm için İpek oğlu olan kimliğimle yaşadım, büyüdüm ve evlendim, resmi nikah yaptım, çocuklarım üzerime kayıtlı, sigortam bu kimlik üzerinden yatırıldı. En önemlisi askerliğimi bu kimlikle yaptım. Fakat görünen o ki askerlik şubesinde bir hata olmuş, anne ismi İpek yerine Güllü yazılmış. Askerliği yaptığım halde şimdi asker kaçağı görünüyorum." diye konuştu."Çok mağdurum, 2 yıldır evde hapis durumundayım"Durumu anlattığı arkadaşlarının kendisine güldüğünü ve kimsenin bir çare yolu sunmadığını belirten Tokuş, askerlik görevini yaparken çektirdiği fotoğrafları da göstererek, şöyle devam etti:"Askerliğimin acemi birliğini Bilecik'te, usta birliğini Siirt'te jandarma komando olarak yaptım. Bu durumu asker arkadaşlarıma anlattığımda gülüyorlar, tim komutanıma söylediğimde şaşırdı. Gerek askerde gerek köyde herkes askerlik yaptığıma şahit ama bunu bir türlü anlatamıyorum. Çok mağdurum, 2 yıldır evde hapis durumundayım, hakkımda 26 bin lira para cezası çıkmış. Buradan İçişleri Bakanıma, Cumhurbaşkanıma yalvarıyorum, benim bu durumuma bir el atsınlar.""Askere gittiği halde bir daha askere gitse bu çocuklara kim bakacak"Mustafa Tokuş'u büyüten üvey annesi İpek Tokuş ise kocası Cafer Tokuş'un kendisiyle evlendiğinde 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Kocam Cafer benimle evlendiğinde, 'Benim 2 çocuğum var, onlar benim hatıramdır, sen bakacaksın.' dedi. Ben de önce isteksizdim, sonra kocamı kırmadım ve çocuklarına baktım. Biz evlendiğimizde Güllü'den boşanmıştı. Sonra Mustafa'yı benim üzerime kaydetti. Mustafa büyüdü askere gitti, evlendi. Hiç sorun yoktu ama şimdi askerlik yapan oğluma bir daha askerlik kağıdı çıkmış, oğluma yazıktır, 3 çocuğu var. Askere gittiği halde bir daha askere gitse bu çocuklara kim bakacak? Bu sorunun düzeltilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.