Haberler » 3. Sayfa » İki araç arasına sıkışan yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler

İki araç arasına sıkışan yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul'da bir çekicinin çarptığı araç kontrolden çıkıp yolda yürüyen yayaya çarptı.

02.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:01 İki araç arasına sıkışan yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada
'da bir çekicinin çarptığı araç kontrolden çıkıp yolda yürüyen yayaya çarptı. İki aracın arasında sıkışarak yaralanan yaya ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde , Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya, kendisine çarpan araç ile park halindeki aracın arasına sıkıştı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Aracın çarpmasıyla ölümden dönen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yayanın iki araç arasına sıkıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekici bir otomobile çarpıyor. Kontrolden çıkan otomobil yoldaki bir yayaya çarpıyor ve yaya iki araç arasında sıkışıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu: (2) - Haberler
13:07   Canlı - Libya tezkeresi Meclis'te - Haberler
13:06   Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu - Haberler
12:59   İçinde ambulans olan feribot fırtına sebebiyle geri döndü - Haberler
12:58   Buz pistine dönen yolda 20'ye yakın araç birbirine girdi - Haberler
12:37   Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceğiz - Haberler
12:15   İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi - Haberler
12:09   Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı - Haberler
11:57   Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
11:52   Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi - Haberler
2.01.2020 13:10:42