İki araç çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep
'in Nizip
ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hüseyin Bozkurt
/İHA)
Kaynak: İHA
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