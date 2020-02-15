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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

15.02.2020 01:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:25İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Derbent Köyü Kirazlıköprü Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan Recep S. yönetimindeki 34 ES 4700 plakalı cip ile karşı yönden gelen Köksal E. yönetimindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi.

Kazada cip sürücüsü Recep S.(60) ile araçta bulunan Nazif A. (52), otomobil sürücüsü Köksal E. (33), eşi Elif E. (28) ve çiftin kızı Zeynep E. (4) yaralandı. Otomobilde sıkışan Elif E. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Zeynep E.'nin Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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