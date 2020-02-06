Haberler » 3. Sayfa » İki araç kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

İki araç kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta kontrolsüz çıkan araç yüzünden kaza meydana geldi.

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18İki araç kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
'ın ilçesinde kavşakta kontrolsüz çıkan araç yüzünden kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazası sonucu 5 yaralandı.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü içerisindeki Hacıibadi-Dursunlar-Helvacılar yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

Hacıibadi köyü istikametinden Perşembe istikametine seyir halinde Şaban K. hakimiyetindeki araç kavşaktan kontrolsüz çıkarak Perşembe istikametinden Hacıibadi köyü istikametine seyir halinde olan Mustafa K. hakimiyetindeki araca çarptı. Kavşakta ki kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile kazada yaralanan 5 kişi Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların tedavilerine hastanede devam ediliyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
6.02.2020 17:13:55