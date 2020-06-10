İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yarlandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandıMürteza Girgin'in kullandığı 24 AT 521 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah kara yolu Cebesoy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Eser Kodaoğlu idaresindeki 44 ABM 264 plakalı otomobille çarpıştı.

10.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:58
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Mürteza Girgin'in kullandığı 24 AT 521 plakalı otomobil, Erzincan- Kemah kara yolu Cebesoy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Eser Kodaoğlu idaresindeki 44 ABM 264 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Mürteza ile aynı otomobilde bulunan Fatma ve Tütü Girgin yaralandı.
Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Tütü Girgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yarlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Eser, Erzincan, Kemah, Güncel, Haber

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