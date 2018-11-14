İki aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, trafik kilitlendi

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:23



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:23

İki aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, trafik kilitlendiBURSA - Bursa'da iki aracın karıştığı kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehir trafiğinin en yoğun olduğu saatte yaşanan kazayla birlikte trafik de kilitlendi. Kaza, Bursa - İzmir karayolu Acemler Kavşağı yakınları Paşaçiftliği önünde meydana geldi. İki aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Cem U. düşerek yaralandı. Araç sürücüleri ve yoldan geçenler Cem U.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre yerde yaralı halde ambulansın gelmesini bekleyen Cem U. 112 ekibiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında zedelenme bulunan Cem U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Şehir trafiğinin en yoğun olduğu saatte İzmir yolunun kaza sebebiyle bir süreliğine kapanması, trafiği kilitledi.