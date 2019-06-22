22.06.2019 00:46
Haberler » Güncel » Haber

İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi

İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ş.D.K'den haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'taki evine gitti.
Sağlık ekipleri, arkadaşlarınca hareketsiz yatar vaziyette bulunan Ş.D.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Aynı mahallede Şehit Ali Sokak'ta fenalaşan Ş.D.K'nin arkadaşı B.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.S, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis , iki arkadaşın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
Körfez , İzmit , Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:49 Muğla'da cinayet
01:45 "Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı - İZMİR
01:45 Silivri'de konteyner yangını
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı