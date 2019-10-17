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İki arkadaşın şakalaşması hastanede bitti

Bilecik'te aynı lisede okuyan iki arkadaşın kaldırım üzerindeki şakalaşması hastanede bitti.

17.10.2019 15:27İki arkadaşın şakalaşması hastanede bitti
Bilecik'te aynı lisede okuyan iki arkadaşın kaldırım üzerindeki şakalaşması hastanede bitti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağı mevkiinde kaldırımda yürüyen aynı lisede okuyan iki arkadaş şakalaşarak birbirlerini ittirdiler. Dengesini kaybeden yola savrulan 14 yaşındaki Hasancan A.'ya, Yediler mevkiinden Karayolları istikametine seyir halindeki Hakkı İ. (44) idaresindeki 11 AJ 830 plakalı otomobilin aynası çarptı. Yaşanan kazada yaralanan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Ertuğrulgazi Mahallesi, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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