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İki aslan yavrusunun isimlerini vatandaşlar belirleyecek

Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde iki dişi aslan yavrusu dünyaya geldi.

10.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:01İki aslan yavrusunun isimlerini vatandaşlar belirleyecek
'de Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde iki dişi aslan yavrusu dünyaya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaretçiler tarafından aslan yavrularına değişik isim önerileri geldiğini belirterek, "Biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayvanat bahçesini ziyaret ederek, 15 gün önce dünyaya gelen iki dişi aslan yavrusunu sevdi. Kucağına aldığı aslan yavrusu ile açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, hayvanat bahçesindeki aslan varlığının iki yavru ile birlikte 9'a yükseldiğini kaydetti. Yavruların hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini ve gerek ziyaretçiler, gerekse personel tarafından çok sevildiğini belirten Büyükkılıç, yavrular için değişik isim önerileri geldiğine işaret ederek, "Biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim" dedi. 15 günlük iki dişi aslana henüz isim konulmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelecek isim önerileri doğrultusunda yavrulara isimlerinin konulacağını dile getirdi.

Aslan yavrularına isim önerisinde bulunmak isteyenler bu önerilerini Twitter, İnstagram (@baskanmemduhbyk) ve Facebook hesaplarından iletebilecekler. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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