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İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:35İki bakanlıkta FETÖ operasyonu
Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yaparken ihraç edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara, Kahramanmaraş ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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