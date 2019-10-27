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İki başkan derbiyi beraber izledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mücadeleyi beraber izledi.

27.10.2019 20:25İki başkan derbiyi beraber izledi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mücadeleyi beraber izledi. Derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşırken, derbide dostluk rüzgarları esti ve mücadeleyi iki başkan beraber izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
Karşılaşmayı ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Andorra maçları öncesinde futbolcuları yakından takip ediyor.
(İHA)

Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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