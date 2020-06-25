İki baykuş yavrusu koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı.

25.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:44
Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı.
Eskikızılcakese Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından evin çatısında baykuş yavruları olduğunu fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine çatıda sıkışan iki baykuş yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden alındı.
Özel bir kliniğe getirilen baykuş yavrularını muayene eden Veteriner Hekim Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baykuş yavrularının durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Aydın, yavrulardan birinin beslenme bozukluğuna bağlı zayıf olduğunu ve ek desteklerle sağlığına kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Yıldırım ise baykuş yavrularının 3 gündür anneleri tarafından alınmadığını, çatıda mahsur kaldığını anlattı.
Yıldırım, ilk müdahalesi yapılan baykuş yavrularını koruma altına aldıklarını, uçma kabiliyeti kazandıktan sonra doğa ile buluşturacaklarını kaydetti. İki baykuş yavrusu koruma altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Ünye, Güncel, Haber

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