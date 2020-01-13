'iki bekar' Bilecikliler için sahne aldı

Bir kadın ve bir erkeğin sıra dışı tesadüflerle defalarca kesişen hayatlarını konu alan 'İki Bekar' oyunu salonu dolduran Bilecikli sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği tiyatro programı kapsamında Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın İki Bekar oyunu Bilecikli sanatseverler ile buluştular. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyuna Bilecikli sanatseverler büyük ilgi gösterirken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de oyunu eşi Serpil Şahin ile birlikte takip etti.

Başta Eskişehir olmak üzere diğer kentlerle kültür sanat alanında iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini belirten Semih Şahin "Sayın Yılmaz Büyükerşen'in desteği ile daha önce Senfoni Orkestrası'nı Bilecik'te ağırlamıştık. Şimdi de Eskişehir Şehir Tiyatroları'nı şehrimizde misafir ediyoruz. Bileciklilerin kültür sanat etkinliklerine olan ilgisi de artarak devam ediyor. Halkımız talep ettikçe biz birbirinden özel oyunları onlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Desteği dolayısıyla Sayın Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan İki Bekar adlı oyunda; ortak bir arkadaş düğününde tanıştırılan bir erkek ve bir kadının sıra dışı tesadüflerle defalarca kesişen hayatları ve aralarındaki inişli çıkışlı ilişki, komedi diliyle anlatıyor.