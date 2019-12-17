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İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu

İki beyin damarı birden tıkanan ve bir aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. İki gün önce evine ve ailesine kavuşan Erbil'in keyfinin yerinde olduğu öğrenildi.

17.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:34

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay beyin damarının tıkanması nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

GÜZEL HABER GELDİ

10 gün önceKardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in yoğun bakımdan normal odaya geçtiği bilgisini verdiği ünlü şovmenden güzel geldi.

TABURCU OLDU

Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.

AYDA 150 BİN TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 150 bin TL ödediği iddia edilmişti.

BEYNİNDE KAN AKIŞI AZALDIĞI İÇİN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, komedyenin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Yeşim Erbil, abisinin fotoğrafını "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu

Mehmet Ali Erbil, Yeşim Erbil, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
46:Bu iki ettıı Allah korudu 3 uncuyu bılemem
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YAŞLI KURT:UMUTLANMIŞTIK. GİTCEKTİ YAVV
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SEÇİL:Çok sevindim ya; daha dede olacak, o torun sevecek..Allahım sağlıklı, huzurlu günler göstersin inşallahO
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KUZEYİN UŞAĞI:ALLAH şifasını versin. tüm hastalarımızın da inşallah. . AMİN.
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6.FİLO:Adam resmen ölmeyi unuttu
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SENİ BEKLİYOR DA ONDAN, , ÖNCE SEN
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İNSAFLI,,,,,:başına gelmeden bilemezsin, , , sen veya yakınlarının, , , insan ol azıcık, , ,
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