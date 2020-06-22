İki bin yıllık su kemerlerini tahrip edenler hakkında işlem yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde baz istasyonu kurulumu sırasında iki bin yıllık su kemerlerine zarar verdikleri belirlenen kişiler hakkında tutanak tutuldu.

22.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:40
Muğla'nın Milas ilçesinde baz istasyonu kurulumu sırasında iki bin yıllık su kemerlerine zarar verdikleri belirlenen kişiler hakkında tutanak tutuldu.
Milas Müze Müdürlüğü ekipleri, Şevketiye Mahallesi'ndeki tarım arazisinde baz istasyonu kurulumu sırasında Geç Roma dönemine ait tarihi su kemerlerinin bulunduğu alandan iş makinesi geçirildiği ve kemerlerin zarar gördüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, kemerlerin bir bölümünde ufak çaplı hasar meydana geldiğini, ayrıca bazı bölümlerinin tuğla ve briketle kapatılarak işgal edildiğini belirledi.
Baz istasyonunu kuran firma, arazi sahipleri ve kemerleri tuğlayla kapatan kişiler hakkında tutanak tutan ekipler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yaptı. İki bin yıllık su kemerlerini tahrip edenler hakkında işlem yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Milas, Güncel, Haber

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