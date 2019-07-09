09.07.2019 11:57
Haberler» 3. Sayfa» Haber

İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van merkez İpekyolu ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa mahsur kalan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van merkez İpekyolu ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa mahsur kalan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi Bahçivan Mahallesi'nde kedi sesinin geldiğini duyan bina sakinleri, sesin geldiği yeri kontrol ettiklerinde yavru kedinin mahsur kaldığını gördüler. Kendi imkanları ile yavru kediyi çıkaramayan bina sakinleri durumu AFAD ekiplerine bildirdiler. Kısa sürelerde olay yerine giden ekipler, hazırladıkları düzenekle iki bina arasına inen AFAD personeli, mahsur kalan kediyi kurtardı. - VAN
Kaynak: İHA
İpekyolu, AFAD, Van, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:54   Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
13:54   Bafra'da çöp yangını
13:53   Hatay'daki patlamanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
13:50   Aksaray'da 1 ayda 385 araç trafikten men edildi
13:49   ABD'de sel felaketi
13:49   Görev yaptığı hastaneye giderken düşerek hayatını kaybetti
13:45   Tartıştığı karısının evden gitmesine kızdı evi ateşe verdi: 1 ölü