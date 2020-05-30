İki bina karantinaya alındı

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki binada karantina uygulaması başlatıldı.

30.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:33
Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki binada karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Siyahser Mahallesi 941. Sokak'taki 7 numaralı bina ile 939. Sokak'taki 6 numaralı binanın karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, kararın, binalardaki sakinlerin bazılarında Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edildi.
Binalara giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi. İki bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Haber
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Erzurum’da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haberler››Güncel››İki bina karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: Yuvadan düşen kuşu canlandırmaya çalışan esnaf, uzun süre uğraştı - Haber 15:29: İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı - Haber 15:29: UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek, kapılarını ziyaretçilerine açacağı günü... - Haber 15:27: Hindistan'da 3 maymun pandemi hastanesinden koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı - Haber 15:27: TFF Sağlık Kurulu, TFF 1. Lig Takım Doktorları ile online toplantı yaptı - Haber 14:35: Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:51: Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi - Haber 13:42: Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı - Haber