20.06.2019 12:22
Haberler»Güncel»Haber

İki bölge için yağış uyarısı

İki bölge için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce,İç Anadolu'nun doğusu, OrtaKaradenizileDoğu Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray,Niğde,Kırşehir,Nevşehir,Kayseri,Sivas,Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz (Çorum,Amasya,Tokat,Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun,Trabzon,RizeveArtvin'in iç kesimleri ileGümüşhaneveBayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel,su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz,Karadeniz,İç Anadolu,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:16'Üniversiteli çoban', koyun otlatırken roman yazdı
14:16Bursa'da yeşil reçeteye tabi 235 bin kaçak ilaç ele geçirildi
14:16SPOR A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan'ıın açıklamaları
14:16TRABZON SELDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
14:15Edirne'de spor aracıyla drift yapan gurbetçiye 5 bin 10 TL ceza
14:15Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
14:15Yıldırım "Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür"