İki Çılgın Türk'ün Öyküsü 15 Mart'ta Sinemalarda

Filmdeki komedi ve duygusal öğeleri ön plana çıkartan görüntülerde konuk oyuncu İsmail Hacıoğlu sürprizi de yer alıyor.

Sinema sektörünün güçlü aktörleri arasında yerini alan Dijital Sanatlar Yapımevi'nin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarladığı TÜRK İŞİ DONDURMA'nın yeni fragmanını yayınlandı. Avustralya'da yaşayan, biri 'dondurmacı' diğeri 'deveci' iki arkadaşın sıradan hayatlarının, savaşla nasıl kökten değiştiğini anlatan film, 15 Mart'ta vizyona girecek.

Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı, müziklerinde Fahir Atakoğlu imzası bulunan TÜRK İŞİ DONDURMA'nın başrollerinde, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe yer alıyor. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu da konuk oyuncular arasında.

İngilizlerin çağrısıyla ülkelerinden binlerce kilometre uzaktaki Anadolu topraklarınagelme hazırlıkları yapan Anzak askerlerinin karşısında savaşmak için memleketlerine dönmelerine izin verilmeyen bu iki yakın arkadaşın, Avustralya'da cansiperane şekilde verdikleri mücadeleden ilham alan film, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 15 Mart'ta tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler