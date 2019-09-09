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İki çocuğu bagajda taşıyan suriyeli sürücüye 515 lira para cezası

KONYA'da 2 çocuğu otomobilinin bagajında taşıyan Suriye uyruklu İbrahim El Alevi'ye 515 TL para cezası kesildi.

09.09.2019 16:21 İki çocuğu bagajda taşıyan suriyeli sürücüye 515 lira para cezası
KONYA'da 2 çocuğu otomobilinin bagajında taşıyan Suriye uyruklu İbrahim El Alevi'ye 515 TL para cezası kesildi.
Karatay ilçesi Fetih Caddesi'ndeki trafikte akşam karanlığında yol alan sürücüler, 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajında 2 çocuk olduğunu görünce cep telefonlarının kameralarını çalıştırdı. Çocuklardan biri kapağı tutmaya çalışırken diğeri, kamera kaydı alan sürücülere gülerek, el salladı. Çocukların güçlükle sığdıkları bagajdaki görüntüler haberlere konu olunca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakasından otomobil sürücüsünün Suriye uyruklu İbrahim El Aleve olduğu belirlendi. El Aleve, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tarlada kaldığı barakada yakalandı. İbrahim El Alevi'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 515 TL paras cezası kesildi. Sürücünün otomobilin içerisinin dolu olduğu için çocukları bagaja koyduğunu söylediği öğrenildi.



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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