İki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde iki çocuğun bulunduğu otomobili çalma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü Caddesi'nde anneler N.D. ve E.B, içinde çocukları E.C.D. (10) ve M.C.B. (12) bulunan otomobili, sıcak hava nedeniyle klimasının açık kalması amacıyla çalışır halde bırakarak pizza almaya gitti.

Bu sırada yoldan geçen Burak Ç'nin (27) otomobile bindiğini fark eden kişi, anneleri uyardı.

Anneler, şüphelinin hareket ettirdiği aracı çevredekilerin de yardımıyla durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Burak Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve motosiklet hırsızlığından da arandığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "hırsızlığa teşebbüs" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Bu arada zanlının arabayı çalma girişimi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kamera kayıtlarında kadınların otomobilden inmesinden kısa bir süre sonra şüphelinin araca binmesi ve arabanın hareket etmesinin ardından annelerin arkasından koşması yer alıyor.