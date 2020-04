İki çocuğunu rehin alan baba gözaltına alındı

Kaynak: AA

Başkentte kavga ettiği eşinin eve dönmesi için iki çocuğunu silahla rehin alan adam ikna yoluyla gözaltına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan F.S. ile eşi A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şiddete uğradığı belirtilen A.S. evi terk etti.Eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu silahla rehin alan baba R.S'nin evinin penceresinden "Eşim gelmezse vururum" diyerek bağırması üzerine komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın etrafını şeritle kapattı.Ekipler R.S'yi ikna etmek için çelik yelek giydirdikleri eşi A.S. ile telefonda konuşturdu. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından baba R.S. önce 4 yaşındaki kızını, ardından da 7 yaşındaki oğlunu serbest bıraktı.R.S. silahıyla birlikte birlikte polis ekiplerine teslim oldu.