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İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış

Antalya'da iki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar ettiği değerlendirilen Selim Şimşek'in yakın çevresi, "Bilgisayar işleri ile meşguldü. Yüklü miktarda borcu vardı. Alacaklıları sürekli sıkıştırıyordu" bilgisini verdi.

09.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:14

'da 9 aydır işsiz olduğu öğrenilen ve yoksulluk yüzünden bunalıma girdiği değerlendirilen Şimşek, 5 ve 9 yaşındaki iki çocuğu ile eşini öldürdükten sonra intihar etti. Katil babanın cesedinin yanında da 2 sayfalık bir mektup bulundu. Baba Şimşek'in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor.Selim Şimşek'in mektupta "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

OLAY YERİNDE ÇALIŞAN EKİP DE MÜŞAHADE ALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili bilgi verdi. Mektup iddiasını basından takip ettiğini belirten Başkan Böcek "Bu olay gece saat 02:00 sıralarında itfaiye daire başkanlığımıza ve polise intikal etti. O saat itibariyle de müdahale edildi. Olay yerinde çalışan ekip de müşahade altına alındı." dedi.

BELEDİYEDEN HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNMAMIŞ

Katil babanın aylardır işsiz olduğunu öğrendiklerini belirten Başkan Böcek "Bizim belediyemizden yardım talebinde bulunmadılar. Maddiyatla ilgili bir müracaat olmamış" diye konuştu.

KENDİSİ ERZURUM EŞİ KONYALI

Selim Şimşek'in aslen Erzurumlu, eşinin de Konyalı olduğunu belirten Başkan Böcek "Aileleri Antalya'ya geliyor" dedi.

Muharrem Şen

"ALACAKLILARI SÜREKLİ SIKIŞTIRIYORDU"

Emlakçı Muharrem Şen, hayatını kaybeden babanın yüklü miktarda borcunun olduğunu ve alacaklılarının sürekli sıkıştırdığını belirterek, "Gece geç saatlerde intihar etmişler, sabah binadan kokular gelince bina sakinleri polise vermiş. Polisler de zehirleniyor hatta hemen binayı karantina altına aldılar. Bilgisayar işleri ile uğraşıyordu, çok borcu vardı, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Orhan Demir

"UZUN SÜREDİR İŞSİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Orhan Demir ise "Sabah uyandığımızda bu üzücü olayı duyduk. Polis ekipleri şu anda başlarına ne geldiğini, zehirlenip-zehirlenmediklerini araştırıyor. Ekonomik sıkıntıları olduğunu biliyorduk. Erzurumlu olduğunu ve uzun süredir işsiz olduğunu biliyoruz. 17 bin nüfuslu bir mahalle burası o yüzden detaylı olarak tanıyamıyorum" dedi.

İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış

Antalya, Selim, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (67)
MEMOLİ:Damat Ferit paşa, hani ekonomi iyi idi. Bu kaçıncı vaka. İnsanlar çaresiz. Eyy toplum hani komşusu aç iken tok yatan bizden değildi. İnsanı böyle çaresiz bırakan insanlığa yazıklar olsun
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HASAN:Öncelikle Allah rahmet eylesin yakınlarına Allah sabır versin ama suda bir gerçek bugün üretilen ve tüketilen her mal ve hizmetten devletimiz en az yuzde 18 nispetinde vergi alıyor devlet madem vergi alıyor vatandaslarimizin issizligine,ekonomik sorunlarına çare olmak zorundadır devletin görevi budur insaAllah yetkililer sesimizi duyar artık insanlarımız bitme noktasında ne yazıkki
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KALKAN:Ülkeyi yöneten yöneticiler hani Türkiyede ekanomik kriz yoktu. Nasıl hesap vereceksiniz Hz ömer gibi davranın . . . .
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M.ÇEK:Memlekette ekonomi iyi, işsizlik yok. Paraları mülteciler yiyor. Bu insanların tek suçu nüfus kağıtlarında TC vatandaşı yazıyor olması.
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VAN BUYUKSEHIR BELEDIYESİ:vanda buyuksehır belediyesi bunyesi altında kıralık arac sofuru olarak calısıyorduk sayın valı bızı ısten cıkardı magduryetmızı bıldırdık bızı tekrar caliştırmıyacaklarını soyledıler evlıyız coluk cocugumuz var calısmıyoruz sonumuz boylemı olack
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CEYHANLI:Suriyeli değiller devletin pek umrunda olmaz
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HADİ GİDİN SURİYEDE OYNAYIN:ceyhanlıya ırkçılık yapma diyen yalakalar biz zahmet süriyeli kardeşlerinizi alın evinizde besleyinde bizlere örnek olun görek. tok açın halinden ne zaman anladıki
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İNSANOĞLU KENDİNİ BİR TARTMALI:ALLAHIM AFETSİN MEKANLARINI CENNET EYLESİN. . . . CEYHANLI SEN ÇEVRENDE KAÇKİŞİYE YARDIM EDİYON BIRAKIN POLİTİK KONUŞMALARI DEVLETE DEVLET. . . . . DEVLET BU GÜN KENDİNİ FES ETSE DÜNYADA DEVLET DİYE BİR KAVRAM KALMASA NE YAPACAKSIN. KENDİMİZE BİR DEVLET YARATALIM SUCU ONA ATALIMMI DİYECEKSİN. ÖNCE CEVRESEL FAKTÖRE BAKACAKSIN İNSANLAR ÖYLE BİR YARIŞA GİRMİŞKİ EN İYİSİ BENDE OLSUN YARIŞI BAZI İNSANLAR VAR YEDİĞİ ÖNÜNDE YEMEDİGİ ARDINDA CEVRESİNDE BUNU ALACAK DURUMU VARMI YOKMU DİYE DUSUNMEZLER.
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ADANALI:cayhanlı insanları suriyeli iranlı türkiyeli japonyalı diye ayırma bunun adı gaddarlık ve ırkçılıktır suriyelilerde insan ikincisi böylesine acı bir haberin altına bu şekilde yorum yapmak insanlığa sığmaz ayıp utanman lazım
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YUSUF:Ya bi bos konusma be
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