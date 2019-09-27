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İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalan O.D. (20) ve Y.D. (16), jandarma ekiplerince yakalandı.

27.09.2019 20:59İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalan O.D. (20) ve Y.D. (16), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
?Olay, dün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Motosikletle Ahmet Uslu'nun evine gelen 2 kişi, 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalıp kaçtı. Durumu fark eden Uslu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince evin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Jandarma ekipleri hırsızlığı O.D. ve Y.D.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.D. ve Y.D., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.D. ve Y.D., tutuklandı.



Ahmet Uslu, Jandarma, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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