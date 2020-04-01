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İki Dakikada Sonuç Verebilen COVID-19 Testine Onay

ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Bodysphere şirketi tarafından geliştirilen ve virüsle ilgili antikorları sadece iki dakika içinde tespit edebilen koronavirüs test kitini onayladı.

01.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:49
İki Dakikada Sonuç Verebilen COVID-19 Testine Onay
ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Bodysphere şirketi tarafından geliştirilen ve virüsle ilgili antikorları sadece iki dakika içinde tespit edebilen koronavirüs test kitini onayladı. ABD'nin birçok eyaletinde bu kit ile test yapılması hedefleniyor.

Sadece tıp alanında uzman kişilerce kullanılmak üzere tasarlanan test, ülke çapında eyaletlerde uygulanacak ve hastanın bir noktada virüse yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir sonuç sunabilecek.

Bodysphere isimli geliştiricinin sunduğu test kitinin açıklamasında kan, plazma ve serumdaki COVID-19 antikorlarının sadece 2 dakika içerisinde tespit edilebildiğine yer verildi. Bodysphere, antikor testinin kan şekeri testi kadar basit olduğunu ancak tüketicilerin test kitlerine doğrudan erişemeyeceğini söyledi.

Bugüne kadar Bodysphere şirketinin birçok test kiti kullanıldı ve şirket, test kitinin kullanılabilirliğini hastanelere ve acil bakım tesislerine genişletmek için federal sağlık yetkilileriyle çalıştı. Bu test kitlerinin farklı eyaletlere gönderilmesi birkaç hafta içerisinde tamamlanacakken ülke genelindeki hasta sayısı günden güne artmaya devam ediyor.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››İki Dakikada Sonuç Verebilen COVID-19 Testine Onay - Haberler

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