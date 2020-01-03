İki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.C. (26) ve Ü.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 5 kitap bulunmuştu.