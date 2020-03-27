İki destek paketine ilk katılan İş Bankası
Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketlerine katılacağını açıklayan ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.
27.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:49
Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketlerine katılacağını açıklayan ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İş Bankası, Banka, Ekonomi