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İki duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

09.08.2019 14:58 İki duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yedieylül Mahallesi Aydemir Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynayan çocuklar, iki binanın duvarı arasından kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere baktıklarında da sıkışan kediyi gördüler. Çocukar, kendi imkanları ile kediyi kurtaramayınca, ailelerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparat ile iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.



Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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