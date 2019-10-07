Haberler » Güncel » Haber

İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı - HATAY

İtfaiye görevlilerinin köpeği duvar arasından kurtarma çalışmalarından görüntüler İtfaiye görevlilerinin çıkarılan köpekle ilgilenmesi İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.10.2019 16:19
İtfaiye görevlilerinin köpeği duvar arasından kurtarma çalışmalarından görüntüler
İtfaiye görevlilerinin çıkarılan köpekle ilgilenmesi İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınçağ Mahallesi Tatlar Caddesi'nde bir ev ile ihata duvarı arasına sıkışan köpeğin bağrışlarını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.
İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı - HATAY

Dörtyol, İtfaiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:22 Tacikistan Parlamentosu Başkanı Zuhurov Özbekistan'da
20:22 Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı
20:22 Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
20:20 Silahlı saldırı: 1 ölü
20:19 Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı
20:13 A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
20:12 Kocaeli kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır