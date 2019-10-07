İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı - HATAY

İtfaiye
görevlilerinin köpeği duvar arasından kurtarma çalışmalarından görüntülerİtfaiye görevlilerinin çıkarılan köpekle ilgilenmesi İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldıHATAY - Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde iki duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınçağ Mahallesi Tatlar Caddesi'nde bir ev ile ihata duvarı arasına sıkışan köpeğin bağrışlarını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.