İki Efsane Sol Bek: Roberto Carlos ve Marcelo
Real Madrid tarihinin en önemli sol beklerinden olan iki Brezilyalı Roberto Carlos ve Marcelo'nun Madrid formasıyla attığı goller ve yaptıkları asistleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Real Madrid tarihinin en önemli sol beklerinden olan iki Brezilyalı Roberto Carlos ve Marcelo'nun Madrid formasıyla attığı goller ve yaptıkları asistleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Roberto Carlos, Real Madrid, Madrid, Spor