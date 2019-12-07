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İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti

Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İki ev arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu kişi gece arkadaşları tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti.

07.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:22

'nin ilçesinde, uyruklu bir adam, iki ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü ve polise teslim oldu. Teslim olan şüpheli ilk ifadesinde arkadaşlarının cinsel istismarına maruz kaldığını ve arkadaşlarını bu yüzden öldürdüğünü itiraf etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde Afganistan uyruklu bir adam, aynı evde yaşadığı iki arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü ve polise teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, bu sabah polis merkezine giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 yetişkin erkeği öldürdüğünü itiraf etti. Nazari gözaltına alınırken, adrese giden polis ekipleri, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesediyle karşılaştı.

EV ARKADAŞLARINI NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari'nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece cinsel istismarda bulunduğunu, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi.

Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp polise teslim olduİki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp polise teslim oldu

İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti

Afganistan, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa


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