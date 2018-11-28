İki Eylül Gönüllü Bahçeleri Talihlileri Belli Oldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:57



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:57

Tepebaşı Belediyesi'nin, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmesine olanak tanıyan İki Eylül Gönüllü Bahçeleri'nin kur'a çekimi yapıldı.Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen kur'a çekimine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır ile çok sayıda vatandaş katıldı.Kura çekiminden önce bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Hobi ve Gönüllü Bahçeleri gerçekten büyük ilgi görüyor ve bundan son derece memnunuz. Hobi bahçelerinin bir bölümünü gazi ve yakınlarına, şehit ailelerine tahsis ediyoruz. Onların da yararlanması çok önemli. Kalan kısmını da emekli dostlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza kurayla veriyoruz. Kuralar noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kurada ismi çıkanlar 2 yıl süreyle hobi bahçesinden faydalanabiliyor. Gönüllü bahçelerinde mutlu ve huzurlu zaman geçirmenizi diliyorum. Bu sene yeni bir bahçe daha yapılıyor. Herkese hayırlı olsun, güle güle kullanın" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından kur'a çekimine geçildi. Toplam 82 parselin; 8 parseli gazi ve gazi yakınları ile şehit ailelerine tahsisinin ardından, emeklilere 37 ve engelli vatandaşlara 37 parselin verilmesi üzerine kur'a çekimi yapıldı. Gönüllü bahçelerinin tahsis işlemleri 10-21 Aralık tarihleri arasında Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi'nde yapılacak. Yetkililer, gerekli evrak ve işlemler için talihlilerin aranarak bilgilendirileceklerini belirttiler.Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır ise gönüllü bahçeleri hakkında bilgiler aktararak; "Bu yeni yapılan gönüllü bahçemizle birlikte, toplamda 4 hobi bahçesi oldu. Batıkent Mahallesi'nde bulunan Batıkent Hobi Bahçesi, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve yine Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki İki Eylül Gönüllü Bahçeleri vatandaşlarımıza hizmet vermektedir" dedi.İki Eylül Gönüllü Bahçeleri 6 bin 585 metrekarelik alana sahip olmakla birlikte, ayrıca 36 araçlık otopark, bir çocuk oyun grubu, yeşil alan oturma yerleri ve tuvalet barındırıyor. - ESKİŞEHİR