İki Farklı Galatasaray

Galatasaray Avrupa
ve ligde iki zorlu maça çıkacak ancak iki ekibin kadrosunda neredeyse yarı yarıya bir değişim görülecek.
Bir tarafta sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapatan Emre Akbaba
, Belhanda
ve Sinan Gümüş
'ten yararlanamayan sarı-kırmızılılarda Donk, Rodrigues, Ndiaye ve son olarak Serdar Aziz
de cezaları nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyince, hafta sonu oynanacak Beşiktaş
derbisinde çehresi çok değişik olan bir kadro sahada olacak. Özellikle orta saha kurgusu ve savunma alışkanlığı mecburen değişecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova
karşısına çıkacak ilk 11 ile oyun formasyonu, Cim-Bom'un çehresini değiştirecek.
Futbolculardan derbiden önce Lokomotiv maçına konsantre olmalarını isteyen teknik kadronun, kendi içinde ise iki maçın analizlerine başladığı ve iki farklı kadronun nasıl kullanılacağı, Lokomotiv maçının Beşiktaş derbisine yansımalarının nasıl olabileceği gibi detaylar üzerinde çalışmalar yapıldığı belirlendi.
Serdar Aziz,Galatasaray,Beşiktaş