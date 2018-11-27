27 Kasım 2018, 08:23
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İki Farklı Galatasaray

İki Farklı Galatasaray

Süper Lig’de cezalı Donk, Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz’den dolayı Beşiktaş derbisinde farklı bir kadroyu sahaya sürecek olan Aslan’da Lokomotiv maçında bu isimler sahada olacak.



Galatasaray Avrupa ve ligde iki zorlu maça çıkacak ancak iki ekibin kadrosunda neredeyse yarı yarıya bir değişim görülecek.

Bir tarafta sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapatan Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş'ten yararlanamayan sarı-kırmızılılarda Donk, Rodrigues, Ndiaye ve son olarak Serdar Aziz de cezaları nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyince, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde çehresi çok değişik olan bir kadro sahada olacak. Özellikle orta saha kurgusu ve savunma alışkanlığı mecburen değişecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova karşısına çıkacak ilk 11 ile oyun formasyonu, Cim-Bom'un çehresini değiştirecek.

Futbolculardan derbiden önce Lokomotiv maçına konsantre olmalarını isteyen teknik kadronun, kendi içinde ise iki maçın analizlerine başladığı ve iki farklı kadronun nasıl kullanılacağı, Lokomotiv maçının Beşiktaş derbisine yansımalarının nasıl olabileceği gibi detaylar üzerinde çalışmalar yapıldığı belirlendi.

Serdar Aziz,Galatasaray,Beşiktaş
27 Kasım 2018 Salı 08:23

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