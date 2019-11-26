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İki farklı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen iki farklı kazada 7 kişi yarlandı.

26.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:26İki farklı kazada 7 kişi yaralandı
'da meydana gelen iki farklı kazada 7 kişi yarlandı.

Alınan bilgilere göre, ilk kaza Bursa'nın ilçesi Kurşunlu mahallesinden meydana geldi. Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler K.F., E.G. ile O.Ç. ve O.Ü. yaralandı. 4 yaralıda kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Bursa Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan tır kavşak üzerinde yapılan çalışmalar sebebiyle yavaşlayınca, arkasından gelen M.Ö. idaresindeki otomobil duramadı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında bulunan K.G. ve S.Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İki kazada da yaralanan 7 kişinin tedavisine devam edilirken, polis ekipleri gerekli tahkikatı başlattı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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