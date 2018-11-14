İki Fidanı Birlikte Büyütelim" Projesi Kapsamında Yıl İçinde Doğan Her Bebek İçin Bir Didan Dikildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:03

Bayburt Valiliği'nin himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'İki Fidanı Birlikte Büyütelim' projesi kapsamında Arslan Dağı Vilayet Ormanına yıl boyunca Bayburt'ta doğan bebekler için 1139 adet fidan dikildi.Vali Ali Hamza Pehlivan, düzenlenen törende fidan dikmenin öneminden bahsederek "Bu gün dünyaya yeni gelen evlatlarımız için toplandık. Gerçekten çok anlamlı olan fidan dikme faaliyetinin çocuklarımız ve bebeklerimiz için yapılması bu etkinliği daha da anlamlı kılıyor. Bu günlerde yoğun bir şekilde ağaçlandırma faaliyetleri yapıyoruz, tüm bu faaliyetlerin hemen hepsine de iştirak etme gayreti içerisindeyiz. Çünkü ilimiz, ülkemiz, dünyamız, insanlık ve insanlığın geleceği için ağaçlandırma faaliyetleri büyük önem arz ediyor. Ağaç hem insan sağlığı bakımından hem de ekonomik olarak kıymetli bir varlıktır. Bu gün düzenlenen tören vesilesiyle geleceğimizin teminatı çocuklarımız için 1139 fidanımızı toprakla buluşturuyoruz." dedi.Projenin hayata geçirilmesinden dolayı İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür eden Vali Pehlivan, İlimizde doğan bebek sayısının artması ve bu vesile ile "İki fidanı birlikte büyütelim" projesi kapsamında dikilecek fidan sayısının da artarak devam etmesini temennisinde bulundu.Vali Pehlivan, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Orman İşletme Müdürlüğü'müze de gösterdiği iş birliği ve projenin yürütülmesinde sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. İlimizdeki orman varlığını artırma konusunda gerçekten üstün gayret sarf ediyorlar. Çeşitli vesilelerle Orman İşletme Müdürlüğü'müze yaptığımız ziyaretlerde gece gündüz demeden fidan üretildiğini görmekle birlikte bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Bu yıl Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 1 milyon 250 bin fidan yetiştirmişiz. Bununla kalmayıp 1 milyon 450 bin fidanımızın bakımını gerçekleştirmişiz. Bu gün iki önemli kurumumuz İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz böyle güzel bir faaliyeti birlikte düzenledi. Bugün anne ve babalar bebekleri için birer fidan dikecek, ben de Bayburt'ta dünyaya gelen kendi evladımız adına burada bir ağaç dikeceğim. Bu etkinlikte dikilen fidanlar çocuklarımız ile birlikte büyüyecek, dallanıp budaklanacak. Çocuklarımız da inşallah güzel bir şekilde yetişecek, büyüyecek, bilgili, donanımlı birer fert olarak vatana ve millete hizmet bağlamında çok güzel işer ortaya koyacaklar. Biz de varlıklarıyla gurur duyduğumuz çocuklarımızın başarılarıyla da gurur duymaya devam edeceğiz." dedi.Vali Pehlivan, konuşmasının ardından hazırlanan alana geçerek etkinliğe katılan ailelerle birlikte ve sonrasında yeni doğan kızı Irmak Meyra için fidan dikti.Düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Bayburt Belediye Başkan Vekili Nesumittin Selçuk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, İl Sağlık Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı. - BAYBURT